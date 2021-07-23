Кровавый конфликт во Флорештах: пьяный мужчина заколол односельчанку

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Накануне утром в полицию Флорешт обратилась жительница села Путинешты и сообщила о том, что у железной дороги наткнулась на бездыханное тело женщины.

Полиция установила личность погибшей: ею оказалась 50-летняя местная жительница. На её теле в области шеи и груди обнаружены множественные ранения, нанесённые острым предметом.

Вскоре был установлен подозреваемый в преступлении: ранее судимый 51-летний сельчанин. По словам мужчины, они с погибшей распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними разразился конфликт, в результате которого мужчина нанёс оскорбившей его приятельнице несколько ударов острым предметом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан на 72 часа. Ему грозит тюремное заключение сроком от 10 до 15 лет.

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