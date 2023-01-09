Конфликт в Сынжерей: мужчина едва не зарезал пасынка

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Инцидент произошёл в ночь на 7 января в селе Рэдоая.

19-летний сельчанин находился в гараже со своим 42-летним отчимом. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил пасынка по лицу, а после набросился на него с охотничьим ножом и угрожал убить.

Агрессора удалось остановить. Пострадавший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело, пишет nordnews.md.

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