Конфликт в Сынжерей: мужчина едва не зарезал пасынка

Конфликт в Сынжерей: мужчина едва не зарезал пасынка

Инцидент произошёл в ночь на 7 января в селе Рэдоая.

19-летний сельчанин находился в гараже со своим 42-летним отчимом. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил пасынка по лицу, а после набросился на него с охотничьим ножом и угрожал убить.

Агрессора удалось остановить. Пострадавший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело, пишет nordnews.md.

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