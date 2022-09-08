Кровавый конфликт в столице: женщина ранила ножом возлюбленного

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Инцидент произошел минувшим вечером на улице Марии Драган. Женщина несколько раз ударила ножом своего 40-летнего сожителя. Пострадавший госпитализирован.

По данным полиции, мужчина и его 31-летняя возлюбленная употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой женщина несколько раз ударила собутыльника ножом, передаёт protv.md.

Мужчину доставили в больницу. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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