Кровавый конфликт в Сороках: один мужчина в больнице, другой – в изоляторе

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Инцидент произошел накануне. Ссора двух мужчин закончилась поножовщиной.

По данным полиции, в ходе конфликта 42-летний житель Сорок вытащил нож и попытался ранить противника. Тот в свою очередь выхватил оружие и ударил им соперника в живот и спину, передаёт deschide.md.

Пострадавшего доставили в районную больницу Сорок. Подозреваемый был задержан на 72 часа.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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