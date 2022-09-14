Кровавый конфликт в Сороках: один мужчина в больнице, другой – в изоляторе

Инцидент произошел накануне. Ссора двух мужчин закончилась поножовщиной.
По данным полиции, в ходе конфликта 42-летний житель Сорок вытащил нож и попытался ранить противника. Тот в свою очередь выхватил оружие и ударил им соперника в живот и спину, передаёт deschide.md.
Пострадавшего доставили в районную больницу Сорок. Подозреваемый был задержан на 72 часа.
Все обстоятельства инцидента выясняются.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии