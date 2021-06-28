Кровавый конфликт в Слободзее: женщина зарезала собутыльника

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Тело 42-летнего мужчины с ножевым ранением в области сердца обнаружили правоохранители в одном из многоквартирных домов в Слободзее.

В ходе разбирательства выяснилось, что накануне житель Слободзеи находился в компании 38-летней подруги. Вместе пили. В какой-то момент между ними возник конфликт. Приревновав к другому, мужчина стал размахивать ножом. По словам женщины, испугавшись, она выхватила острый предмет и нанесла удар ему в грудь. Осознав содеянное, пыталась привести приятеля в чувства, но после тщетных попыток побежала к соседям вызывать “скорую”. Медики констатировали смерть мужчины.

С места преступления правоохранители изъяли нож со следами крови. Предполагаемое орудие преступления направлено на экспертизу. Подозреваемая задержана и находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

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