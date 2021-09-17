Кровавый конфликт в Хынчештах: мужчина ранил собутыльника ножом

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Инцидент произошёл в селе Богичены Хынчештского района.

По данным полиции, 64-летний мужчина накануне пригласил в гости двух односельчан для распития спиртных напитков. После застолья все трое уснули. Через некоторое время один из гостей, 47-летний мужчина, проснулся и начал избивать хозяина дома. В целях самозащиты мужчина схватил нож и ранил нападавшего в грудь. На место прибыла полиция.

Пострадавший был в срочном порядке доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Хозяина дома задержали на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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