Кровавое застолье: жительница Ниспорен за оскорбления получила топором по голове

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Инцидент произошёл вчера вечером. 56-летняя женщина и её сожитель распивали дома спиртное вместе с двумя приятелями.

Хозяин дома отлучился в магазин, а в это время между женщиной и одним из гостей возник конфликт. Хозяйка жилья стала оскорблять гостя, в результате чего тот взял со стола топорик для разделки мяса и ударил им женщину по голове.

Потерпевшей удалось выбежать на улицу и вызвать “скорую”, пишет deschide.md. Сельчанку доставили в районную больницу Ниспорен.

Правоохранители возбудили уголовное дело, нападавший задержан. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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