Кровавое застолье: жительница Ниспорен за оскорбления получила топором по голове

Кровавое застолье: жительница Ниспорен за оскорбления получила топором по голове

Инцидент произошёл вчера вечером. 56-летняя женщина и её сожитель распивали дома спиртное вместе с двумя приятелями.

Хозяин дома отлучился в магазин, а в это время между женщиной и одним из гостей возник конфликт. Хозяйка жилья стала оскорблять гостя, в результате чего тот взял со стола топорик для разделки мяса и ударил им женщину по голове.

Потерпевшей удалось выбежать на улицу и вызвать “скорую”, пишет deschide.md. Сельчанку доставили в районную больницу Ниспорен.

Правоохранители возбудили уголовное дело, нападавший задержан. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md