Кровавое застолье в Бендерах: собутыльника убили и выкинули на свалку

Кровавое застолье в Бендерах: собутыльника убили и выкинули на свалку

В дежурную часть бендерской милиции поступило сообщение: у мусорных контейнеров на улице лежит мужчина без признаков жизни.

При осмотре тела эксперты обнаружили четыре колото-резаные раны в области шеи. Были задеты жизненно важные артерии: 51-летний мужчина скончался от потери крови.

К мусорным контейнерам тело притащили. Кровавые следы привели сотрудников уголовного розыска к подъезду дома, расположенного неподалёку.

Выяснилось, что в одной из квартир приятели распивали алкоголь. После между ними возникла пьяная ссора, которая и привела к трагедии. По предварительной версии, мужчина мог быть убит горлышком разбитой бутылки, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители установили круг подозреваемых. С задержанными проводится разбирательство, выясняются все детали случившегося. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md