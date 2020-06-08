Кровавая драка в Дурлештах: пострадавший в больнице

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Мужчина был доставлен в больницу с различными травмами после драки с 33-летним молодым человеком. По данным полиции, инцидент произошёл 6 июня в Дурлештах.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Агрессор избил 38-летнего мужчину, которому впоследствии понадобилась медицинская помощь. Пострадавшего госпитализировали, передаёт protv.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали на 72 часа. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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