Кровавая драка в Дурлештах: пострадавший в больнице

Кровавая драка в Дурлештах: пострадавший в больнице

Мужчина был доставлен в больницу с различными травмами после драки с 33-летним молодым человеком. По данным полиции, инцидент произошёл 6 июня в Дурлештах. 

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Агрессор избил 38-летнего мужчину, которому впоследствии понадобилась медицинская помощь. Пострадавшего госпитализировали, передаёт protv.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали на 72 часа. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md