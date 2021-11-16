Кризис власти

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Глава исполнительного органа отчиталась о проделанной работе

В начале ноября исполнилось 100 дней правительству Натальи Гаврилицы. В этой связи 11 ноября глава кабинета министров провела пресс-конференцию, на которой представила отчёт о деятельности своей команды.

Спутанные планы

Понятное дело, что признавать свои ошибки новая исполнительная власть не собиралась, а упор был сделан на то, что все планы им спутали глобальные и региональные события, поэтому пришлось серьёзно их откорректировать.

А столкнулось правительство, как отметила глава кабмина Наталья Гаврилица, с тремя кризисами – пандемии, цен и газа. Что касается кризиса пандемии, то премьер-министр назвала лишь достижения: приобретение 400 тыс. экспресс-тестов, что позволило выявлять больше инфицированных, закупка вакцин и проведение кампании по иммунизации, внедрение электронной системы сертификатов COVID-19, системы онлайн-заполнения эпидемиологической карты и ряд других. При этом Н. Гаврилица ничего не сказала по поводу того, почему ежедневно регистрируется по 50 – 70 смертей от коронавируса; не до конца была права по поводу успешности проведения кампании по вакцинации; оправдывала министра А. Немеренко, которая ранее заявила, что на лечение заболевших ковидом невакцинировавшихся пациентов не стоило бы тратить деньги из госбюджета.

Расписывая заслуги действующего правительства по пункту кризиса цен, премьер тоже пеняла на мировой кризис, указывала на идентичную ситуацию в других странах, для того чтобы на этом фоне выглядело почти по-геройски повышение до 2 тыс. леев минимальной пенсии для лиц, имеющих полный страховой стаж. В числе достижений отметила увеличение социальных пособий на 250 – 500 леев; выплату материальной помощи в холодный период года и повышение её размера с 500 до 700 леев; предоставление частичной компенсации на природный газ и отопление и ряд других.

– Две тысячи леев минимальной пенсии ожидали 400 тыс. пенсионеров, но их обманули – ввели требования по стажу, практически недостижимые, и число получателей сократилось более чем вдвое, – высказывает своё мнение депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман. – Пособие на холодный период года подняли на 200 леев, тогда как дрова и уголь выросли в цене в 1,8–2,0 раза, а последствия роста тарифов на центральное отопление, газ и электричество пока ещё вовсе непредсказуемы.

Людей увольняют, применяя порочный принцип коллективной ответственности, разрушая управляемость целых секторов экономики и общественной жизни. И всё это для того, чтобы подчинить себе всё и вся, насаждая всюду oameni buni.

Как для Европы

Портрет героев и победителей был нарисован премьер-министром, когда она рассказывала, какой ценой действующей власти удалось преодолеть газовый кризис, как быстро среагировали и закупили альтернативный объём газа для сохранения давления в сети, пока велись переговоры, как удачно подписали контракт с «Газпромом» на поставку голубого топлива в Молдову. Могло быть и хуже, приговаривала Н. Гаврилица, ведь на спотовом рынке цена на 1 тыс. м³ газа достигла рекордных высот – до $1200, но представители исполнительной власти РМ договорились, предложив удачную для нашей страны формулу.

В свою очередь О. Рейдман убеждён, что скачок цен на газ для Молдовы по большому счёту есть результат бездумного, по сути предательского следования в чужом (европейском) русле политики в области энергетики.

– Не надо забегать вперёд ни с зелёной энергией, ни с альтернативными источниками, ни с «третьим энергопакетом». Не надо стараться «казаться», надо «быть». От того, что наши власти вдруг решили, что они такие, как вся Европа, они и получили условия, как для всей Европы, – отмечает депутат. – А то, что М. Санду и Н. Гаврилица считают обеспечение энергобезопасности страны «не царским делом», а коммерческими отношениями «Молдовагаз» с «Газпромом», как раз и говорит о том, что у власти в стране находятся неквалифицированные, а главное – безответственные люди.

Охота на людей

С особым удовольствием глава кабмина рассказывала, как действующая власть избавляется от старых и якобы коррумпированных кадров. И таких уже насчитывается более 300 человек. Но на освободившиеся вакансии никто не спешит. Когда журналисты спросили Н. Гаврилицу, почему граждане не хотят идти работать во власть, она ответила, что нужно провести соответствующее исследование, чтобы выяснить причину. По её словам, в 2019 году в их команде готовы были работать больше людей, чем сегодня.

А вот у врио председателя Демпартии Моники Бабук по поводу увольнения специалистов своё мнение. На пресс-конференции, приуроченной к 100 дням правительства, лидер ДПМ обратила внимание на такой очень опасный феномен, как «охота на людей», когда десятки сотрудников уволены только потому, что не состоят в рядах партии власти, а значит неудобны ей. М. Бабук предупредила действующую власть, чтобы она, как говорится в известной пословице, не выплеснула вместе с водой и ребёнка.

– Вы превратили государственного служащего в пугало, обвинив всех в некомпетентности, воровстве и аморальности, – сказала М. Бабук.

А Олег Рейдман отметил, что «людей увольняют, применяя порочный принцип коллективной ответственности, разрушая управляемость целых секторов экономики и общественной жизни. И всё это для того, чтобы подчинить себе всё и вся, насаждая всюду oameni buni. Но нет у них таких людей, и в результате недоукомплектованными остаются многие важные государственные органы, теряется управляемость страны».

Садитесь, двойка!

В ходе пресс-конференции журналисты попросили премьера оценить работу возглавляемого ею кабинета министров, но она отказалась это делать, заявив, что не может самой себе ставить оценку, но при этом отметила, что в целом работой министров довольна.

– Оценку нам должны ставить граждане, а работой министров я довольна, – заявила премьер Гаврилица. – В течение этих 100 дней со слабыми институтами, с кризисами, я думаю, что все работали самоотверженно, сверхурочно и старались выполнять свои обязанности наилучшим образом.

Положительно работу правительства Гаврилицы оценили лишь её коллеги по партии.

Депутат парламентской фракции от PAS Владимир Боля, например, считает, что под управлением нынешней власти страна движется вперёд даже в условиях кризиса.

– Мы очень объективны по отношению к себе и самокритичны, – заявил народный избранник. – …Если подвести итоги за последние 100 дней, мы увидим, что Республика Молдова – развивающееся государство, несмотря на то что в целом атмосфера гнетущая. И при другом правительстве цены были бы такими же. Без поддержки партнёров по развитию не может быть и речи о какой-либо компенсации.

За работу кабмину Н. Гаврилицы однопартиец Владимир Боля от всей PAS поставил 8, а фракция БКС оценила деятельность действующего правительства на двойку, требуя пересдачи «экзамена».

Мнение Пойсика

Свой сукин сын

Правительство во главе с Натальей Гаврилицей перешагнуло через 100 дней своей деятельности. И, как увидела вся страна, основные усилия в этот период были направлены на расчистку ключевых (и не только) должностей и расстановку своих кадров практически во всех органах публичной власти. При этом зачастую с явным игнорированием законодательных норм, не гнушаясь и сломом через колено. При этом определяющим для устранения неугодных стала их несговорчивость в противоправных деяниях, продвигаемых сверху.

Отсутствие должного профессионализма у целого ряда новоявленных назначенцев привело к неоправданному затягиванию заключения нового контракта с «Газпромом». В результате в сентябре Молдова закупала газ по цене, уже превышающей $550 США за 1 тыс. м³, а в октябре – по $790. Плюс к этому было заключено несколько сделок на спотовом рынке по ценам на уровне в $1000 (по предыдущему контракту – $178). Разумеется, данное расточительство ляжет и на потребителей и будет покрываться соответствующими дотациями из госбюджета.

Нынешний год завершается, но пока в нарушение действующих норм отсутствуют как проект налоговой политики на ближайшие три года, так и проекты госбюджета и бюджета социального страхования. И неизвестно, на какой стадии разработки они находятся. Но в соответствии со ст. 47, п. (1)d) Закона РМ №181 от 25.07.2014 г. правительство обязано было утвердить и представить парламенту проекты бюджетных законов на очередной год до 15 октября!

А ведь именно сейчас требуются действенные механизмы по поддержке населения и бизнеса для сглаживания шоков в результате ускоряющегося роста цен и тарифов, а также введения целого ряда ограничительных мер. Похоже, что и борьба с пандемией во всё большей мере принимает спонтанный характер и становится неуправляемой.

Пожалуй, главное, в чём действительно преуспела нынешняя власть, – это органично вписаться в мейнстрим коллективного Запада в противостоянии с Российской Федерацией, включая даже отказ от функции наблюдателя в ЕврАзЭС. Именно поэтому наши западные кураторы по развитию делают вид, что не замечают игнорирования в Молдове принципов демократии в подавлении инакомыслия, не отвечающего явным целям по полному захвату государства. Как некогда якобы произнёс Франклин Рузвельт: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын».

Михаил Пойсик,

доктор экономики

Любовь Чегаровская