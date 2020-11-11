Криуляны голосуют за Додона: Он – единственный, кто сделал что-то для развития страны (ВИДЕО)

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Жители всех районов Молдовы примут в это воскресенье участие во втором туре выборов президента. От голоса каждого зависит будущее страны.

Житель Криулян Сергей Ененко предпочёл не покидать Молдову, а остаться рядом с семьёй. Голосовать 15 ноября он будет за Игоря Додона.

– Благодаря ему Молдова избавилась от основных коррупционеров. Это – единственный представитель власти в Молдове, который что-то сделал для развития страны, который продвигает государство вперёд, а не к развалу. Я люблю Молдову, свой родной город Криуляны, и для светлого будущего голосую за Игоря Додона, – подчеркнул Сергей.

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