Критиканов – тьма

0

О том, как оппозиции не удалось лишить граждан социальных выплат

На втором заседании осенне-зимней сессии парламента голосами 59 депутатов были приняты дополнения и изменения в Закон о бюджете государственного социального страхования (БГСС) на 2020 год, которые позволят произвести выплаты пенсионерам, учителям, аграриям, семьям с детьми. Оппозиция, вместо того чтобы поддержать, выступала с популистскими заявлениями и обвинениями.

Выплаты гарантированы

Поправки предусматривают увеличение доходов и общих расходов БГСС на 232 714,0 тыс. леев, то есть до 24 572 113,4 тыс.леев. Заложить больше денег в бюджетную строку расходов было необходимо, так как потребовались дополнительные средства на соцзащиту граждан при временной нетрудоспособности. Были учтены затраты за первое полугодие и решение об увеличении среднего размера пособия.

Корректировка бюджета необходима была ещё и потому, что увеличатся расходы на поддержку пожилых людей. Больше денег нужно для перерасчёта пенсий тем, кто проработал 10 лет после выхода на пенсию, для выплаты единовременной финансовой помощи в размере 900 леев (вместо первоначально запланированных 700) получателям пенсий и государственных социальных пособий, для проведения индексации дважды в год. В связи с бо`льшим количеством получателей и ростом размера пособия дополнительные средства необходимо было заложить на реализацию подпрограммы «Защита семьи и ребёнка», а также на поддержку аграриев.

Если бы не украли миллиард – может, у нас сегодня было бы больше средств для пенсий и зарплат. Если бы получили российский кредит – были бы средства на всё необходимое.

Популизм зашкаливает

Однако в каждом решении парламентского большинства, правительства и президента оппозиция видит только отрицательные моменты. Вот и принятые поправки в бюджет они раскритиковали, назвав их предвыборными и политизированными. Действующую исполнительную власть критиковали за то, что она якобы не справляется, так как не смогла найти «источников финансирования для внедрения антикризисных мер», на малый процент проиндексировала пенсии, предложила небольшие компенсации аграриям и так далее.

И это говорят те, кто приложил все усилия для того, чтобы Молдова не получила от РФ кредит в €200 тыс. в этот сложный для страны период! Но они же этого не вспоминают, только переворачивают все факты с ног на голову, а инициативы пытаются обесценить своими популистскими заявлениями.

Ни команды, ни мечты

Вице-председатель парламента Влад Батрынча обвинил оппозицию в использовании трибуны исключительно для политических заявлений и атак на правительство и президента, тогда как сами, будучи у власти на протяжении последних 10 лет, не смогли подать пример достойного управления страной. Социалист заметил, что недавно один из депутатов от оппозиции признался в том, что в бытность М. Санду премьером у них не было денег на поддержку фермеров.

– Очень хорошо, что началась избирательная кампания. Мы узнаем ещё немного правды… Настоящие повышения зарплат и пенсий были ещё при правительстве Гречаный, когда Banca de Economii и аэропорт были прибыльными, – напомнил Батрынча. – Некоторые представители сегодняшней парламентской оппозиции участвовали в голосовании по сомнительным приватизациям. Тогда они молчали, а сейчас заговорили об избирательной кампании и бьют по Додону. Вы атакуете так, будто у вас всё получается лучше и у вас есть «команда мечты». Но это далеко не так.

Депутат от ПСРМ Пётр Бурдужа обратился к оппонентам с призывом закончить с популизмом и объединить усилия, чтобы противостоять кризису и засухе.

– Вы возмущаетесь, почему не дают денег на это, на то. Если бы не украли миллиард – может, у нас сегодня было бы больше средств для пенсий и зарплат. Если бы получили российский кредит – были бы средства на всё необходимое, – убеждён П. Бурдужа.

А ведь прав народный избранник.

Анастасия Погодина