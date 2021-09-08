КРИТическая мечта

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О том, как проще запланировать отпуск, чтобы он стал незабываемым

Кто-то путешествует экспромтом, а кто-то покупает путёвки загодя, потому что так дешевле. Впрочем, так было раньше. До пандемии.

С прошлого года заранее ничего планировать нельзя, но при этом никто не запрещает фантазировать. Фантазии при определённом стечении обстоятельств могут стать реальностью.

В дорогу за мифом

Нас угораздило заказать путёвки на Крит за десять дней до объявления пандемии. Дальше Болгарии мы раньше никуда не ездили. А тут звёзды сошлись, и моя давняя мечта – побывать в овеянной легендами Греции, казалось, начала сбываться. Ещё в детстве, когда в нашу сельскую «Луминицу» привозили хорошие книги, я первым делом отбирала детективы, приключения, фэнтэзи, фантастику. В общем, по предпочтениям из детского возраста я так и не вышла. Однажды привезли один экземпляр книги «Мифы древней Греции». Естественно, эта книга стала достоянием нашей библиотеки. Эти мифы не казались мне выдумкой, а очень-очень древней историей, к которой хотелось прикоснуться. Так зародилась тайная мечта, которую я осмелилась озвучить только 40 лет спустя.

И вот договор с туристической фирмой был заключён, аванс оплачен, вылет назначен на 3 июля 2020 года. Казалось, что к тому времени карантин благополучно закончится. Мы все на это надеялись. Но к лету стало ясно, что никто и никуда в этот сезон в отпуск не поедет. Наш отдых был перенесён на сентябрь.

Если аренда машины на Крите в 2019 году стоила €30 в сутки, то сейчас уже €50. С €1,3 до €1,5 за литр подорожал бензин. Но и по таким ценам семья из 3–4 человек, передвигаясь по острову самостоятельно, сможет сэкономить приличную сумму.

Паспортный режим

Мы восприняли пандемию как объективную действительность. Научились работать и учиться, не выходя из дома. Только к весне мир стал открываться. Греция частично открыла границы для посещения в середине мая нынешнего года. На её территорию могли въезжать граждане ЕС, в том числе и жители Молдовы, имеющие гражданство и документ стран Евросоюза, а также обладатели российских и украинских паспортов, хотя показатели заболеваемости в этих странах были заметно выше, чем у нас. Сложилась очень непонятная ситуация, когда людей начали делить на какие-то категории, по наличию гражданства, а не по месту проживания. А мы помним, что в середине июня эпидемиологическая картина с коронавирусом в нашей стране начала постепенно улучшаться. Чем граждане Молдовы были хуже соотечественников, которые обладают вторым гражданством, ведь паспорт ЕС не защищает от болезни?

Наш выезд в Грецию, намеченный на июль 2021 года, опять завис в воздухе. Дату уже в третий раз перенесли на 14 августа. И когда, наконец, границы открылись для всех наших граждан, оставался нерешённым вопрос с перелётом на Крит – самолёты просто не летали, а добираться на остров через материковую часть Греции дорого, долго и утомительно. Пытаясь хоть как-то себя утешить, мы подбирали варианты отдыха в Турции или в уже знакомой нам Болгарии. И вот в последний день июля из кишинёвского аэропорта вылетел первый самолёт на Ираклион. Вроде всё – воздушный путь открыт, но и на этом всё не закончилось.

Туроператор, через которого мы приобретали путёвки, сотрудничал с одной из греческих туристических компаний, которая после пандемического года испытывала финансовые трудности – шли слухи о её банкротстве. Так это или нет – судить сложно. Но если при переносе даты выезда не по вине отдыхающих должна сохраняться прежняя стоимость путёвки, то на нас это правило не распространилось. Гостиница, которую мы забронировали 1,5 года назад, добро на наше пребывание не дала. Буквально за несколько дней до вылета пришлось перезаключать договор с новым отелем и по более высоким ценам. Кстати, в агентстве сказали, что наша семья – единственная из тех, кто в допандемический период заказала путёвки в Грецию и дождалась дня отъезда. Остальные перепрограммировали свой отдых или решили вернуть деньги.

Маски скошены

После полуторагодового периода ожидания и напряжения наступил день вылета. Опять тревога – а вдруг что-то не так пойдёт… Помимо базовых документов – загранпаспортов, билетов на самолёт, ваучеров на транзит и заселение в отель, – были необходимы сертификаты на вакцинацию или тесты на ПЦР и ещё электронная форма Passenger Locator Form (PFL, электронный поиск пассажира). Этот документ помогли заполнить в туристическом агентстве и выдали в распечатанном виде, что очень удобно. В аэропорту Ираклиона у нас проверили только паспорта и эту форму. Достаточно было только показать, что она у тебя есть, никто QR-код не сканировал. Кстати, не знаю, как там на материковой Греции, но на Крите никто никого в сторону не отводил и тестов на наличие ковида не делал. Собственно, благодаря PFL местные власти приблизительно знают, каков процент вакцинированных туристов находится в их стране, а этот показатель на самом деле довольно высок. Греция принимает отдыхающих со всеми видами вакцин.

Что касается масочного режима, то для гостей после аэропорта он не обязателен, разве что в каких-то особых местах, где мы не бывали. Зато все работники гостиниц, водители автобусов, персонал судов и т. д. были в масках. Даже девушка, разносящая напитки на пляже. Правда, не всегда маски находились на нужном месте, но они были.

За границами отелей

Если вы ограничены в расходах, то лучше сэкономить на звёздности отеля, чтобы хоть немного посмотреть страну. Иначе нечего будет вспоминать. Что вы будете рассказывать друзьям? О том, каким шикарным был номер? На самом деле это просто временные спальные места. Всё самое интересное находится за границами гостиничных комплексов.

У нас было много времени, чтобы изучить множество экскурсионных маршрутов. В число обязательных включили два: остров, рядом с которым встречаются три моря, и пещеру Зевса. Первый маршрут – водный. Из порта Киссамос судно направилось на остров Грамвуса, который называют островом пиратов. На самой высокой точке находится знаменитый замок, возведённый венецианцами в 1579 году. Именно оттуда открываются прекрасные виды на символическое слияние вод трёх морей – Критского, Средиземного и Ионического. Наш круиз продолжился посещением лимана Балос с его экзотическим пляжем. В пещеру Зевса, увы, мы не попали, так как не набралась группа. Не все читали в детстве мифы древней Греции. Но хотелось хоть немного увидеть сам остров. Выбор пал на ущелье Патсос, в начале которого расположена скальная церквушка Святого Антония. В эту экскурсию включён обед (ужин) в таверне Дримос, которая славится своими блюдами, в частности из баранины, приготовленной по особому рецепту. Всю дорогу мы наблюдали за необычными видами острова, который на 80% состоит из гор и скал.

Поскольку самолёт на Ираклион летает раз в неделю, можно заказать тур на 7,14 и т. д. ночей. Когда туроператоры говорят, что поездка продлится 7 ночей и 8 дней, не покупайтесь на рекламу. День прилёта – время адаптации и размещения в гостинице, а на 8-й день, в 6:40 за нами уже приехал автобус. То есть по факту получилось 6 полноценных дней. Это надо учитывать.

Правила въезда в Грецию, как и в другие страны мира, меняются чуть ли не каждый день. Но отпуск всё равно лучше планировать. Мечты сбываются, теперь я это знаю.

Лыко в строку

Своим ходом дешевле

Что омрачило туристов, не успевших использовать возможность отдыха в прошлом году, так это значительно возросшие цены. К примеру, заказав в 2020 году путёвки на две недели на легендарный Крит в 3-звёздочный отель, мы за двоих заплатили €1300. В нынешнем году недельное пребывание в гостинице такого же уровня обошлось на двоих в €1 тыс., а за две недели пришлось бы выложить €1800. Впрочем, в эту сумму входит перелёт, трансферт и питание по системе all inclusive. Весной и осенью отдых обойдётся дешевле.

Экскурсии, как правило, в стоимость путёвки не входят, оплачиваются отдельно и стоят по нашим меркам недёшево. В среднем €25 – 50 на человека, в зависимости от выбранного маршрута. Кроме того, посещение музеев и архитектурных памятников тоже оплачивается отдельно. К примеру, вход в Кносский Дворец-Ласити для взрослого – €15, пещера Зевса – €6 и т. д. В каждом достаточно крупном населённом пункте придётся оплатить и местный сбор – обычно €1 с человека.

Есть семьи, которые любят путешествовать самостоятельно. Они заказывают гостиницу без питания, где в номере есть кухонное оборудование и набор посуды. С арендой машин на острове проблем нет. Маршруты лучше разработать заранее, а экскурсовода может заменить информация об историческом объекте, щедро представленная в интернете. В свободном путешествии туристы не зависят от группы и могут задержаться в понравившихся местах столько, сколько захочется. Но опять же, если аренда машины на Крите в 2019 году стоила €30 за сутки, то сейчас уже €50. С €1,3 до €1,5 за литр подорожал бензин. Но и по таким ценам семья из 3–4 человек, передвигаясь по острову самостоятельно, сможет сэкономить приличную сумму.

Наталья Устюгова