Кристальных узоров мастер

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Иван Привидюк – о керамике, древних символах и экспериментах с глазурью

Известный в Молдове художник-керамист Иван Привидюк творит чудеса. Каждый сделанный его золотыми руками глиняный предмет хочется купить и бесконечно любоваться этой красотой. Привидюк – единственный в Молдове, кто владеет техникой молочной керамики и у кого на фарфоре растут кристаллы в форме необычных цветов.

ДОСЬЕ

Иван Привидюк – художник-керамист, народный мастер. Родился 1 февраля 1962 года в Глодянском районе. Окончил факультет изобразительного искусства Московского университета искусств. Его работы выставлялись на различных выставках в Республике Молдова и в Румынии. В 2014 году был назван лучшим мастером-керамистом и награждён Почётным дипломом Министерства культуры РМ и Общества народных мастеров РМ. Обладатель большого числа наград и премий за первые места на выставках народных ремёсел. Член Союза народных мастеров РМ.

Хорошая школа

– Говорят, что чаще всего профессия переходит по наследству. В ней много секретов мастерства, которые передаются из поколения в поколение. Вы тоже из потомственных?

– Нет, я – не из потомственных. Керамикой серьёзно стал заниматься на кишинёвском кирпичном заводе «Макон». Кирпичи, конечно, я не обжигал, а создавал для них текстуры. Обращали внимание, наверное, есть такие кирпичи с тиснёным рисунком под паутинку или кожуру апельсина? Вот эту текстуру и рисовал, так как по образованию я художник. При кирпичном заводе был цех керамики, где я начал работать 30 лет назад. Тогда для сложных заказов из керамики приглашали мастеров из Унген – там были лучшие в республике гончары. Я рисовал будущие вазы, кувшины и кружки, а по ним унгенские мастера делали изделия из керамики. Но проблема в том, что иногда то, что хорошо выглядит на рисунке, в объёмных формах не смотрится вообще. Вот и приходилось на ходу, пока у гончара глина сырая и податливая, менять рисунок. Посмотрев, как работают унгенские специалисты, сам стал делать керамические изделия на гончарном круге. Дальше – больше и сложнее. На «Маконе» я проработал девять лет, получив за это время навыки труда на производстве.

Керамику, покрытую трипольскими рисунками, я называю «умной»: дерево жизни, связь всего сущего. Символы, которые наношу на свои изделия, срабатывают. Им 7 тысяч лет. Они дошли до нашего времени в первозданном виде и работают. Декорируя свои работы этими символами, я популяризую трипольскую культуру.

Символы древней цивилизации

– Все ваши керамические изделия покрыты загадочными рисунками. Вы их позаимствовали у какой-то древней цивилизации?

– Никакой загадки. Это рисунки трипольской цивилизации. Мы живём на её бывшей территории. В Национальном музее истории Молдовы есть сотни экспонатов – глиняные статуэтки, собранные из черепков, горшки, кувшины, вазы, покрытые рисунками той древней культуры. Некоторые я помогал раскапывать в середине 1970-х под Глодянами, на летних каникулах, когда был учеником седьмого класса. Раскопками занимались молдавские археологи, а мы с друзьями им помогали. Спустя десятилетия увидел найденные тогда предметы в нашем Музее истории, а на них и рисунки – символы трипольского поселения.

– Они имеют какой-то смысл или вы их наносите на глиняный предмет в качестве украшения?

– Это не просто орнаменты для украшения гончарных изделий, в них заложен глубокий смысл. Древние люди читали их как книгу. Три параллельные волнистые линии, например, означали потоки энергии, а извивающаяся змея – образ мудрости и женщины, хранительницы очага. В моей коллекции более 240 трипольских символов. Они стали основой для зарождения письменности. Соединённые вместе – два, три и более рисунков, – обретали новый смысл. Этот принцип дошёл до наших дней в виде китайских иероглифов. Керамику, покрытую трипольскими рисунками, я называю «умной»: дерево жизни, связь всего сущего. Символы, которые наношу на свои изделия, срабатывают. Им 7 тыс. лет. Они дошли до нашего времени в первозданном виде и работают. Декорируя свои работы этими символами, я популяризую трипольскую культуру.

Уникальная технология

– А как вы увлеклись кристаллической глазурью? Это действительно такой сложный процесс, как о нём рассказывают?

– Я выращиваю кристаллы на фарфоре. Этим профессионально в мире занимаются 10 – 15 человек максимум. В природе этот процесс растягивается на миллионы лет, у меня на это уходит около 20 часов. Чтобы получить глазурь, которой я покрываю свои гончарные изделия, надо смешать 7–8 компонентов, в том числе медь, цинк и другие элементы. Под воздействием высокой температуры (1250 градусов) в печи для обжига глазурь плавится и начинают формироваться кристаллы. При регулировании температуры (повышении или понижении) кристаллы «расцветают», принимая формы цветов или фантастических рисунков.

Чернение молоком

– Вы применяете способ чернения керамики молоком. Простите меня за наивный вопрос, как получается чёрная керамика при помощи молока, оно же белое?

– Есть традиционный способ получения чёрной керамики. Вы слышали о нём? Нет? Довольно просто. Изделие отправляется в печь, обжигается. При понижении температуры загружаются опилки, кислород выгорает – и углерод окрашивает керамику в чёрно-серый цвет. Это называется восстановительный обжиг. Я черню молоком. Для такой работы оно должно быть качественным и жирным. Я пропитываю изделие молоком и загружаю в печь для обжига. Получаю чёрную керамику, цвет которой придаёт казеин, содержащийся в молоке. Как видите, всё просто.

– И на этом процесс заканчивается?

– Нет, это ещё не всё. Когда обжиг завершён, для придания благородной матовости натираю ещё горячую керамику смесью пчелиного воска с маслом. Такие изделия рекомендуется мыть горчицей или пищевой содой. Химическими средствами можно мыть только предметы, покрытые глазурью. Для истинных ценителей кофе и чая я рекомендую неглазурованную внутри керамическую посуду. Вы кофе пьёте?

– Да, конечно.

– Тогда подождите минут десять, я сварю кофе, и мы займёмся его дегустацией из керамической кружки и из чашки, изготовленной из качественного китайского фарфора.

– Мне предстоит определить, какой кофе вкуснее – из керамической или фарфоровой чашки?

– Совершенно верно. Я разливаю кофе по чашкам, а вы попробуйте из той и из другой и сравните качество вкуса. Ну как? Чувствуете, что из фарфоровой он более плоский, а из керамической – более насыщенный?

– Пожалуй, я с вами соглашусь. Действительно, кофе из керамической чашки более насыщенный и ароматный. Надо будет мне такой чашкой обзавестись.

– Дарю вам эту чашку. Да-да, эту самую, керамическую. Будете дома пить из неё кофе.

Испытано на себе

– Благодарю. Пожалуй, пойду, пока вы не передумали… Шучу.

– А вот никаких «пожалуй» и «пойду». Сейчас у нас будет мастер-класс. От меня без него никто не уходил. Почувствуйте, что такое «здесь и сейчас».

– Думаете, справлюсь? Я же никогда этим не занимался.

– Да не переживайте вы так. Для начала положите глину на гончарный круг. Вот так! Сделаем из этого кусочка небольшой кувшинчик… Я буду направлять ваши руки. Вот так… Посмотрите, всё замечательно получилось! Отличный кувшинчик! Вы смело можете называть себя гончаром.

Олег Таценко