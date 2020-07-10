Крик о помощи: жительницу Криулян не могут найти около 5 месяцев

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27-летняя жительница села Хыртопул Маре Криулянского района пропала без вести почти 5 месяцев назад. По данным местной полиции, 20 февраля Лидия Браганчук ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: среднее телосложение, рост около 1,55-1,65 м, карие глаза и каштановые волосы. В день исчезновения, пишет publika.md, на Лидии были зелёная куртка, черные штаны и чёрные с жёлтым кроссовки. Незадолго до исчезновения женщина побывала на сельской почте, чтобы получить пенсию по инвалидности.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении женщины, просят обратиться в ближайший полицейский участок или позвонить по номеру 112.

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