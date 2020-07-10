Крик о помощи: жительницу Криулян не могут найти около 5 месяцев

Крик о помощи: жительницу Криулян не могут найти около 5 месяцев

27-летняя жительница села Хыртопул Маре Криулянского района пропала без вести почти 5 месяцев назад. По данным местной полиции, 20 февраля Лидия Браганчук ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: среднее телосложение, рост около 1,55-1,65 м, карие глаза и каштановые волосы. В день исчезновения, пишет publika.md, на Лидии были зелёная куртка, черные штаны и чёрные с жёлтым кроссовки. Незадолго до исчезновения женщина побывала на сельской почте, чтобы получить пенсию по инвалидности.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении женщины, просят обратиться в ближайший полицейский участок или позвонить по номеру 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md