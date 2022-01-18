Крещенский сочельник: что можно и нельзя делать 18 января

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Сегодня Крещенский сочельник – вечер перед значимым православным праздником, который называется Крещение или Богоявление Господне. В этот день церковь вспоминает крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей или Крестителем в реке Иордан.

В этот верующие постятся и таким образом готовятся к предстоящему празднику. Сегодня можно есть каши, блины, оладьи, традиционное сочиво, к примеру. Все эти запреты не касаются болеющих, детей и беременных.

Что можно делать?

В этот день верующим обязательно посетить церковь, однако окунаться в прорубь по церковным понятиям в этот день не обязательно. Сегодня также следует убрать свой дом, заняться стиркой. Вода в водоёмах сегодня считается освященной, поэтому хорошим деянием считается набрать воду. Наши предки верили, что гадания сегодня имеют большую силу и способны рассказать истину. Также 18 января можно загадать желание после появления первой звезды, выйдя на улицу. Оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать?

Категорически запрещается сегодня ругаться, использовать в речь нецензурную брань, проявлять агрессию и злиться. Убирать в доме после заката тоже под запретом. Нельзя также употреблять пишу животного происхождения. Просить и давать в долг сегодня — к бедности.

Нельзя стричь волосы и ногти — можно судьбу свою срезать, испортить. Также не стоит сегодня заниматься рукоделием, шить, вязать и вышивать. Нельзя 18 января выносить мусор и вообще что бы то ни было из дома — можно вынести удачу. Сегодня не рекомендуется заходить в дом, оставив обувь за порогом — к болезни.

Приметы природы:

Какая погода установится 18 января, такой она будет и на Масленицу;

Если 18 января метель, то стоит ждать хорошего урожая.

Если в Крещенский сочельник ветки деревьев согнулись под тяжестью снега, то летом ожидается урожай мёда и ягод.

Если перед Богоявлением нет снега, то хорошего урожая можно не ждать.

Если 18 января дует сильный южный ветер, то летом часто будут грозы.

Для того, чтобы куры хорошо неслись, их кормили снегом 18 января.

Для красоты и здоровья 18 января ходили в баню.

Если на крещенский сочельник выпало полнолуние, то весной стоить ожидать половодье. Полнолуние в январе-2022 начнётся 17 января в 23:48 по новосибирскому времени и придётся как раз на 18 января.

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