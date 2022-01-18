Крещенский сочельник: что можно и нельзя делать 18 января

Сегодня Крещенский сочельник – вечер перед значимым православным праздником, который называется Крещение или Богоявление Господне. В этот день церковь вспоминает крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей или Крестителем в реке Иордан.
В этот верующие постятся и таким образом готовятся к предстоящему празднику. Сегодня можно есть каши, блины, оладьи, традиционное сочиво, к примеру. Все эти запреты не касаются болеющих, детей и беременных.
Что можно делать?
В этот день верующим обязательно посетить церковь, однако окунаться в прорубь по церковным понятиям в этот день не обязательно. Сегодня также следует убрать свой дом, заняться стиркой. Вода в водоёмах сегодня считается освященной, поэтому хорошим деянием считается набрать воду. Наши предки верили, что гадания сегодня имеют большую силу и способны рассказать истину. Также 18 января можно загадать желание после появления первой звезды, выйдя на улицу. Оно обязательно сбудется.
Что нельзя делать?
Категорически запрещается сегодня ругаться, использовать в речь нецензурную брань, проявлять агрессию и злиться. Убирать в доме после заката тоже под запретом. Нельзя также употреблять пишу животного происхождения. Просить и давать в долг сегодня — к бедности.
Нельзя стричь волосы и ногти — можно судьбу свою срезать, испортить. Также не стоит сегодня заниматься рукоделием, шить, вязать и вышивать. Нельзя 18 января выносить мусор и вообще что бы то ни было из дома — можно вынести удачу. Сегодня не рекомендуется заходить в дом, оставив обувь за порогом — к болезни.
Приметы природы:
- Какая погода установится 18 января, такой она будет и на Масленицу;
- Если 18 января метель, то стоит ждать хорошего урожая.
- Если в Крещенский сочельник ветки деревьев согнулись под тяжестью снега, то летом ожидается урожай мёда и ягод.
- Если перед Богоявлением нет снега, то хорошего урожая можно не ждать.
- Если 18 января дует сильный южный ветер, то летом часто будут грозы.
- Для того, чтобы куры хорошо неслись, их кормили снегом 18 января.
- Для красоты и здоровья 18 января ходили в баню.
- Если на крещенский сочельник выпало полнолуние, то весной стоить ожидать половодье. Полнолуние в январе-2022 начнётся 17 января в 23:48 по новосибирскому времени и придётся как раз на 18 января.
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