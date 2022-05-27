Кремль: Глубоко сожалеем, что в Молдове идут нападки на политиков, выступающих за развитие отношений с Россией. Все законные права Додона должны быть соблюдены

Кремль: Глубоко сожалеем, что в Молдове идут нападки на политиков, выступающих за развитие отношений с Россией. Все законные права Додона должны быть соблюдены
В Кремле глубоко сожалеют, что в Молдове идут нападки на политиков, выступающих за развитие отношений с Россией, и надеются, что в деле экс-президента республики Игоря Додона нет политического подтекста, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

– Мы глубоко сожалеем, что в очередной стране мы видим иногда правовые, иногда не правовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления развития отношений с нашей страной. Это вызывает глубочайшее сожаление, мы хотим надеяться, что какого-либо политического подтекста здесь нет… Мы хотели бы видеть, чтобы все законные права Додона были соблюдены, – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к домашнему аресту Додона, считают ли это решение политически мотивированным, пишет РИА Новости. 
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