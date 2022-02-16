Кредиты снова подорожают. Нацбанк повысил базовую ставку

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Национальный банк Молдовы повысил базовую ставку ещё на 2 процентных пункта – с 8,5% до 10,5%. Об этом сообщил губернатор НБМ Октавиан Армашу.

Таким образом, ставки по кредитам вырастут до 12,5%.

Ранее НБМ повысил ставку до 8,5% годовых.

Базовая (ключевая) процентная ставка – это минимальная ставка, по которой банк выдает кредиты другим кредитным организациям, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков. От размера базовой процентной ставки зависят проценты по вкладам и кредитам.

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