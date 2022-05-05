Кредиты опять подорожают: базовая ставка в Молдове повышена до 15,5%

Кредиты опять подорожают: базовая ставка в Молдове повышена до 15,5%

На 3% – с 12,5% до 15,5% – повысил базовую ставку Исполнительный комитет Нацбанка Молдовы. О данном решении, вызванном прогнозами инфляции, сегодня объявил губернатор НБМ Октавиан Армашу. 

На 3% также повышены ставки по депозитам овернайт и кредитам овернайт – до 13,5% и до 17,5% соответственно.

Базовая (ключевая) процентная ставка – это минимальная ставка, по которой центральный банк страны выдает кредиты другим кредитным организациям, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков. Размер базовой ставки зависит от спроса и предложений по кредитным ресурсам, процентных ставок федеральных фондов, казначейских ценных бумаг и заявляемых ставок денежного рынка. От размера базовой процентной ставки зависят проценты по вкладам и кредитам.

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