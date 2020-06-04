Кредитами не разбрасываются

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О том, почему тема российского займа из экономической переросла в политическую

По числу «экспертов», комментирующих тему о ситуации с коронавирусом, достойно может соперничать только обсуждение вопроса о соглашении с РФ по выдаче Молдове кредита в €200 млн на выгодных для обеих сторон условиях. Но на правом фланге отечественной политики резко возросло число специалистов, критикующих данное соглашение, даже не вникая в его суть.

Не без подсказки извне

Напомним, что Конституционный суд (КС) Молдовы удовлетворил требование оппозиции признать несоответствующим Конституции договор с Россией о займе в €200 млн. Понятно, что решение КС вызвало озадаченность у обеих сторон кредитного соглашения. Оппозиция, ведомая лидером PAS М. Санду, кричала даже о том, что данный кредит угрожает безопасности и суверенитету РМ. Позже в качестве аргумента был приведён пункт 7.2 упомянутого соглашения, но при детальном его рассмотрении экспертам стало понятно, что все обоснования просто притянуты за уши.

Комментируя данную ситуацию, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что это решение вызывает недоумение и сожаление, потому что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона – Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров.

– Наше желание помочь близкой нам Молдове является искренним, особенно когда она переживает экономические трудности, которые усугубились ситуацией с коронавирусом. Очень жаль, что в этой стране находятся политики, которые (вероятно, не без подсказки извне) ставят собственные политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан, – отметил А. Руденко.

У Молдовы хорошая кредитная история – мы вовремя осуществляем платежи по всем предоставленным ранее займам, нам доверяют. И всё-таки имидж Молдовы, мягко говоря, пострадал. Всё это на фоне подготовки к вступлению РМ в Евразийский банк развития (ЕАБР), отношения с которым определяются сугубо экономическим сотрудничеством и получением средств на выгодных условиях на внедрение крупных инвестиционных проектов.

Европейский расчёт

У РМ очень ограниченный доступ к внешним кредитам. Как правило, ресурсы, необходимые для инвестиционных проектов, Молдова запрашивает у традиционных партнёров республики – Всемирного банка (ВБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Согласно юридически оформленным отношениям с Международным валютным фондом (МВФ), Молдова может получать только льготные кредиты, в противном случае мы можем потерять доступ к финансовым средствам, предоставляемым Международной ассоциацией развития, входящей в группу ВБ. И возможности льготного кредитования, особенно в условиях глобального кризиса, весьма ограничены.

С похожей ситуацией Молдова столкнулась в 2008 году, накануне мирового кризиса. У нас была возможность прокредитоваться у Китая и России. Но, говоря простым языком, если бы мы решились самостоятельно взять кредиты на рыночных условиях, то на льготные со стороны МВФ можно было уже не рассчитывать, а Молдова к этому не была готова. Поэтому сейчас правительство Кику очень взвешенно отнеслось к соглашению с Россией, пересмотрев не только цели кредитования, но и сумму займа. И тут последовали возмущения, но не из-за границы, а внутри страны – со стороны оппозиции.

– По оценке Еврокомиссии, для финансирования бюджетного дефицита РМ потребуется не менее $550 млн. При этом отмечается, что у страны есть определённые внутренние резервы: относительно небольшой государственный долг и значительные валютные запасы в Национальном банке Молдовы, – поясняет директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь. – Также Еврокомиссией констатируется, что РМ получит кредит от МВФ в $234 млн. Сохраняется возможность поступления и двух траншей (€70 млн) в рамках действующей Программы макрофинансовой помощи, если до июля нынешнего года будут выполнены условия, оговоренные в соглашении, с учётом и €200 млн от России. Исходя из вышесказанного и с учётом ограниченного доступа Молдовы к внешнему заимствованию, было принято решение оказать стране дополнительную финансовую поддержку в размере €100 млн.

Как видим, при расчёте дополнительной помощи Молдове Еврокомиссия без комментариев учла российский кредит, а шум подняла исключительно местная оппозиция.

Неловкая ситуация

У Республики Молдова хорошая кредитная история. Мы вовремя осуществляем платежи по всем предоставленным ранее займам, нам доверяют. И всё-таки имидж страны, мягко говоря, пострадал. Всё это на фоне подготовки к вступлению РМ в Евразийский банк развития (ЕАБР), отношения с которым определяются сугубо экономическим сотрудничеством и получением средств на выгодных условиях на внедрение крупных инвестиционных проектов. Но напрашивается вопрос: не может ли повлиять неловкая ситуация с российским кредитом на дальнейшее развитие переговорного процесса с ЕАБР?

– Соглашение о кредите – это односторонние отношения между Россией и Молдовой. Сотрудничество с ЕАБР – это многосторонние отношения. Сейчас насчитывается шесть стран-участников банка, – уточняет советник президента РМ в экономической области Елена Горелова. – Им всем решать, станет ли Молдова очередным участником.

ЕАБР – это одна из перспективных ветвей финансирования развития Молдовы. И очень не хочется, чтобы члены-участники неправильно о нас подумали. Недавно, в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе Игорь Додон заявил, что Молдова намерена углублять взаимодействие с Евразийским экономическим союзом.

В плане кредитования мы зависим от МВФ и от других мировых финансовых доноров. Для того чтобы стать независимыми, достаточно приостановить действие соглашения с ЕС. Но тогда нам придётся со всеми рассчитаться и самим зарабатывать деньги, но этого мы ещё не умеем. А пока мы зависимы – мы очень уязвимы.

Комментарий

Претензии найдутся

Михаил Пойсик, доктор экономики:

– Кредитное соглашение между странами – это не вопрос КС. При любом соглашении каждая страна преследует свои цели, поэтому оно всегда представляет компромисс. Главное, чтобы этот компромисс не наносил ущерба государству, а в рассматриваемом соглашении ничего подобного нет. Там всё выстроено логично. Но каким бы ни был этот текст, всё равно нашлись бы претензии. К слову, кредиты, выдаваемые ранее от внешних доноров, всегда сопровождались разными условиями – и это не обсуждалось. Если продолжить эту мысль, мы заметим, что молдавская оппозиция завязана на Западе. Именно оттуда они берут деньги, та же Санду на свою поддержку. И существуют они для того, чтобы взорвать Молдову изнутри.

Что касается российского кредита, то эти деньги могли быть потрачены на усмотрение молдавских властей. Но мы показали свою несамостоятельность, продемонстрировали, что с нашей страной работать нельзя, что в Молдове есть силы сильней действующей власти. Это чревато тем, что в будущем с нами не захотят работать. И это главная проблема. Мы показали, что у нас мало людей, думающих о стране, зато достаточно людей, думающих о себе.

Мнение Муравского

Вплоть до запятой

Будет ли пересматриваться соглашение о кредите, зависит от переговорного процесса между Россией и РМ. Но согласится ли Российская Федерация возобновить переговоры? Тем не менее если наше правительство решит возобновить переговоры, оно должно выучить пройденный урок. Ситуация такова, что будет оспариваться каждая запятая. Необходимо обратиться в парламентскую Комиссию по внешней политике, проинформировать о своих намерениях и проконсультироваться с ними. Допустим, Россия согласится изменить договор, уберут статью 7.2, хотя я не вижу в ней никаких проблем, а оппозиция опять опротестует документ в КС, поскольку этого требует Закон о международных договорах. И опять КС отменит соглашение. Мы прекрасно понимаем эту политическую игру, поэтому специалистам из правительства надо изучить каждый шаг, который ранее был опротестован.

В ситуации с российским кредитом были нарушены некоторые процессуальные процедуры. При другом составе КС и иной политической обстановке этот орган конституционного контроля с таким же успехом принял бы решение о том, что выявленные процедурные нарушения не имеют большого значения и не повлияют на суть переговоров. Но они не ограничились процедурами, а заглянули внутрь документа и приняли вторую часть решения, где начали рассуждать о том, полезно или вредно это для страны. Это вообще не дело КС. Если, к примеру, нам давали бы деньги с условием, что РМ политически осуществит федерализацию страны, тогда можно было говорить о том, что это вмешательство во внутренние дела страны. Процентные ставки и их погашение вне компетенции Конституционного суда. На моей памяти это первый случай, когда КС обсуждает кредитные ставки.

Российский кредит надо рассматривать не только как предоставление денег, а как восстановление экономических отношений между двумя странами, после чего могут последовать другие послабления. Есть масса косвенных факторов, которые, может быть, даже весомее, чем €200 млн.

Александр Муравский,

экс-вице-премьер РМ, экономист

Наталья Устюгова