Кражи, грабежи, хулиганство и не только: за 2 недели задержаны более сотни нарушителей (ВИДЕО)

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Команды Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы в течение 2 недель оперативно отреагировали на 3 277 обращений жителей города.

За отчётный период были задержаны 39 правонарушителей. Во время патрулирования улиц и дворов жилых домов правоохранители раскрыли 6 краж, 4 грабежа, а также пресекли 3 случая оборота наркотиков, 1 случай бытового насилия, 14 случаев хулиганства, 1 покушение на убийство.

Также были задержаны 5 человек, привлечённых к уголовной ответственности за совершение различных видов преступлений, 3 государственных должника, 13 человек, на которых были выданы ориентировки. Всего за указанный период полиция задержала 105 правонарушителей.

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