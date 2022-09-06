Кража велосипедов попала на камеру: задержаны двое (ВИДЕО)

Кража велосипедов попала на камеру: задержаны двое (ВИДЕО)

Правоохранители задержали двух жителей столицы в возрасте 33 и 35 лет, подозреваемых в краже велосипедов из подъезда жилого дома на Рышкановке. 

Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения. Мужчины проникли в подъезд ночью и украли два велосипеда, оставленные на лестничной площадке. Сумма ущерба составила 40 000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемых задержали. Выяснилось, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. На этот раз им грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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