Кража велосипеда попала на камеру: вору грозит до 4 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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31-летнего жителя столицы задержали по подозрению в краже велосипеда. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Инцидент произошёл 22 февраля. В полицию обратился мужчина, проживающий в доме на улице Чеукарь. Он сообщил, что у него украли велосипед. Полицейские установили, что преступник воспользовался свободным доступом в подъезд и украл велосипед, который находился на 1 этаже. Сумма ущерба составила 2 700 леев, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Преступные действия преступника попали на камеру видеонаблюдения. Это облегчило его поиски. Вскоре мужчина был задержан. Он признал свою вину и сообщил, что продал велосипед неизвестному человеку за 600 леев. В ходе следственных мероприятий имущество было найдено и возвращено владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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