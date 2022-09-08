“Кража века”: скорость возврата украденных активов сократилась вдвое, – СМИ

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За первые восемь месяцев этого года не было значительного прогресса в процессе возврата похищенных активов из трёх обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială).

Данные Минфина свидетельствуют о том, что с начала года до 1 сентября 2022 года три банка, находящихся в процессе ликвидации (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), получили немногим более 65 млн леев из украденных денег – то есть примерно 8,1 млн леев в месяц. Это на треть меньше, чем в среднем за месяц в 2021 году, и в 2,2 раза меньше, чем в среднем за месяц в 2020 году, свидетельствуют данные Минфина, проанализированные Mold-Street.com.

При нынешних темпах украденный из банковской системы миллиард не вернут даже через 100 лет, отмечает источник, несмотря на то, что в судах находятся сотни исков о взыскании миллиардов леев, в том числе против бывшего руководства банков, обвиняемых в причинении убытков на миллиарды леев. Однако аресты, наложенные на активы, которые принадлежали Владимиру Плахотнюку, Илану Шору и некоторым аффилированным компаниям и лицам, не означают, что они скоро превратятся в деньги, которые поступят в Министерство финансов и Национальный банк.

Данные Министерства финансов показывают, что большая часть денег была собрана по исполнительным листам и делам о банкротстве, возбуждённым в отношении должников. Лишь несколько миллионов леев приходятся на выручку от продажи собственных или приобретенных активов.

В этот период большая часть поступлений пришла из Banca Socială – около 63% от общей суммы. От BEM поступило 29%, а от Unibank – 8%.

Данные Минфина также показывают, что с начала этого года трём банкам, входившим в состав ShorHolding, удалось погасить в общей сложности только 55 млн леев из экстренных кредитов в размере около 14 млрд леев, выданных в ноябре 2014 года и в марте 2015 года НБМ.

В общей сложности в рамках этого процесса три банка к 1 сентября 2022 года собрали более 2,73 млрд леев.

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