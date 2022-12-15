Кража в столице: злоумышленник вынес из офиса 6 ноутбуков (ВИДЕО)

Кража в столице: злоумышленник вынес из офиса 6 ноутбуков (ВИДЕО)

Столичная полиция задержала 31-летнего мужчину. Как выяснилось, он проник в офис через окно и украл 6 ноутбуков. Сумма ущерба составила 100 000 леев.

Часть техники была изъята и возвращена владельцу. Совершивший кражу гражданин ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения закона. Ему грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или лишение свободы сроком до 4 лет.

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