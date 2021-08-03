Кража в столице: вору приглянулся стоявший в подъезде велосипед (ВИДЕО)

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В полицию обратился житель Рышкановки. Мужчина сообщил о краже велосипеда. Транспортное средство оставляли на лестничной площадке.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. По факту кражи возбудили уголовное дело,

27-летнему ранее судимому задержанному грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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