Кража в столице: на похищенные деньги вор купил автомобиль (ВИДЕО)

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Две девушки и молодой человек были задержаны столичной полицией по подозрению в краже.

Одна из девушек была знакома с потерпевшей стороной. Она выкрала ключ от чужой квартиры и передала подельнику. Тот проник в жилище и украл 5000 долларов США. Позже на эти деньги юноша купил автомобиль.

Подозреваемые находятся под следствием. Им грозит штраф от 32 000 до 67 500 леев, общественные работы или лишение свободы сроком до 4 лет.

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