Кража в Кицканах: чужой прицеп целый год простоял во дворе соседа

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В отделение милиции обратилась 67-летняя сельчанка. Она просила разыскать пропавший автоприцеп.

Оказалось: хозяйка держала имущество на своём открытом участке. Прицеп был похищен ещё в марте прошлого года, а всё это время владелица надеялась разыскать его самостоятельно, пишет mvdpmr.org.

Сотрудники милиции пропавшее нашли в тот же день. Установили и причастного к хищению: им оказался ранее судимый за кражу 24-летний житель села. Оказалось, мужчина спрятал украденный автоприцеп у себя во дворе.

Расследование случившегося продолжается.

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