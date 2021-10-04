Кража со стройплощадки: троим обвиняемым “светит” до 12 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали троих мужчин, которые похитили со строительной площадки стройматериалы и оборудование на общую сумму более 400 000 леев.

Задержанным от 20 до 45 лет, все трое – жители Сынджеры. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

При обысках в машине и домах подозреваемых была обнаружена и изъята часть похищенного. Согласно законодательству, за кражу в особо крупных размерах виновным грозит тюремный срок от 7 до 12 лет.

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