Кража из магазина в Комрате: полиция установила личность преступницы

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Личность женщины, которая совершила кражу в одном из магазинов бытовой техники в Комрате, была установлена. Её уже привлекли к ответственности, сообщили в Управлении полиции Гагаузии.

Инцидент произошел в начале октября. Одна из посетительниц взяла с полки и незаметно вынесла из магазина мелкую посуду. После публикации в СМИ фотографий и видео момента кражи в полицию поступила информация о личности женщины. Выяснилось, что преступление совершила 31-летняя жительница села Вишнёвка Кантемирского района, передаёт gagauzinfo.md.

Гражданка была привлечена к ответственности. Согласно законодательству страны, мелкая кража наказывается штрафом в размере от 30 до 60 условных единиц либо неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 40 до 60 часов.

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