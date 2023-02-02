Кража декоративных деревьев в центре столицы попала на камеры: злоумышленники задержаны (ВИДЕО)

Кража декоративных деревьев в центре столицы попала на камеры: злоумышленники задержаны (ВИДЕО)

Трое граждан в возрасте 18, 22 и 36 лет украли декоративные деревья в столичном секторе Центр. Полиция задержала подозреваемых на 72 часа. 

Сумма ущерба составила 21 000 леев. Задержанные признались, что намеревались продать деревья, чтобы получить прибыль.

Украденные растения были найдены в доме одного из подозреваемых. Кроме того, во время обысков полицейские обнаружили пакетик с наркотиками.

Мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи и оборот наркотических веществ. На этот раз им грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

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