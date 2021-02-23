“Красный код” в Окнице: в 5 населённых пунктах закрываются школы, детсады и рынки

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“Красный код” из-за коронавируса объявлен в Окнице. Согласно решению территориальной комиссии по общественному здоровью, в пяти населённых пунктах на 14 дней будут закрыты школы, детские сады, продовольственные и коммерческие рынки.

Ограничения будут действовать до 9 марта. В то же время центры здоровья, продовольственные магазины и аптеки будут работать, как прежде, пишет tv8.md.

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