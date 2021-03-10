“Красный код” в Дрокии: ограничения ввели в шести населённых пунктах

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Сегодня, 10 марта, в Дрокиевском районе вступает в силу “красный код” из-за коронавируса. Согласно решению территориальной комиссии по общественному здоровью, ограничения введены в шести населённых пунктах района: город Дрокия, а также сёла Мичурин, Цариград, Пелина, Шурь и Кетросу.



Так, в этих населённых пунктах запрещено собираться в группы больше трёх человек. Кроме того, на улицах нельзя находиться с 22.00 до 07.00, передаёт tv8.md.

Напомним, что в Молдове режим ЧП был продлён до 15 апреля. Частные и государственные учебные заведения, кроме детских садов, были переведены на онлайн-обучение. А школьные олимпиады отменены.

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