“Красный код” по всей стране. В Молдове снова введут чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Соответствующее решение было принято сегодня Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью. Члены комиссии отметили, что метод деления на зоны при сложной эпидемиологической ситуации на данный момент использовать нет смысла, так как во всех без исключения районах действует “красный код”.

Как рассказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, больше всего заболевших коронавирусом в: Кишиневе, Единцах, Приднестровье, Бричанах, Новых Аненах и Яловенах. Учитывая сложную ситуацию, члены комиссии приняли решение ввести чрезвычайное положение в области здравоохранения из-за коронавируса с 30 ноября по 15 января, пишет unimedia.info. Это, однако, не предполагает тотальный карантин, а лишь введение ряда ограничений, ознакомиться с которыми можно здесь.

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