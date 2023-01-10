Краски Новолетия

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О важности сохранения духовной и этнической идентичности православных народов

Подготовила Наталья Устюгова, info@aif.md

Чем дальше человек находится от родины, тем сильнее он по ней тоскует, в большей мере по её духовной составляющей. Именно эта часть нашего прошлого и настоящего стала поводом для очередного заседания дискуссионного клуба, прошедшего в Доме Дружбы российского города Семилуки в конце ушедшего года.

Назад в общее прошлое

Мероприятие организовано Молдавской общиной Воронежской области совместно с Домами дружбы городов Воронеж и Семилуки. В режиме онлайн к дискуссии на тему «Этнический колорит религиозных праздников православных народов накануне Новолетия» присоединились и участники из Молдовы, включая гагаузский и приднестровский регионы.

– Дискуссионный формат с онлайн-подключением в нынешних условиях – это оптимальная возможность услышать мнение сторон, ближе познакомиться друг с другом, продолжать поддерживать связь, развивать доверительные отношения и интересные темы, – считает один из организаторов мероприятия, член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области Каролина Ветрова. – Освещение религиозных традиций и связанных с ними обычаев играет немаловажную роль в сохранении духовной и этнической идентичности и направлено на формирование интереса, способствующего дальнейшему исследованию духовной культуры народов. Всех нас объединяют традиции и обряды, которые возвращают в общее прошлое. Мы решили об этом поговорить, потому что эта духовная связь начинает стираться.

Именно православие создало этнокультурный мир Молдовы, существующий до сих пор, не делая между людьми различий по принципу этнической принадлежности.

Под покровительством Святого Николая

Все зимние народные обряды напрямую связаны с именами святых. К примеру, Святой Николай, ставший прототипом Санта Клауса и Деда Мороза, был известен своими добрыми делами, которые он всегда делал тайно и очень часто его дары спасали семьи от печали, греха и разорения.

– В городе Патара, по соседству с блаженным Николаем, жил знатный и богатый человек, имевший трёх дочерей необычайной красоты, – рассказал древнюю притчу представитель молдавской общины Воронежской области, координатор духовно-нравственного направления Леонид Коломийчук. – Вследствие неблагоприятных обстоятельств он разорился и не смог выдать девушек замуж, так как женихи стали гнушаться их бедности. В отчаянии он решил превратить своё жилище в дом блуда, отдав дочерей на прелюбодеяние. Однако Святой Николай стал побрасывать в окошко девушкам мешочки с золотыми монетами, благодаря чему все вышли замуж. Эти узелки до сих пор символизируют подарки, которые преподносят детям на праздник.

На Руси праздник Святого Николая знаменовался началом массового сватовства, все старались раздать долги и помириться. И ещё один, пока не подтверждённый факт, – на Святого Николая все варили пиво и сливали его в общий жбан, из которого потом пили всем миром. Таким образом, никто не мог выяснить, чей напиток лучше. Это был один из вариантов единения.

Белое этническое пятно

Как показывают этнографические исследования, народные традиции больше популярны в сёлах, но и там они начинают исчезать, потому что молодые люди уезжают в города, а древние обычаи просто некому поддерживать. Такая тенденция наблюдается и в России, и в Молдове.

– Люди как-то сразу готовятся к Новому году, – уточняет руководитель Дома дружбы города Семилуки Людмила Васильева. – Мы пришли к выводу, что у нас образовалось огромное белое этническое пятно, которое надо исследовать. Но упоминания о традициях всё-таки сохранились. К примеру, с 13 на 14 декабря девушки обращались к святому Андрею, чтобы он дал хорошего жениха. Чтобы привлечь богатого суженого, они кидали через окошко монетки, чем больше бросишь, тем выше шансы удачно выйти замуж.

Также на этот праздник в России принято печь калиту – медовые пряники с изюмом, которые символизировали счастливый брак. Этот пряник подвешивался к потолку, и когда вечером приглашались молодые люди, сначала их потчевали разными блюдами, а потом девушки уходили в соседнюю комнату, где пели песни, а юноши должны были подпрыгивать и откусить как можно больше от коржа. Знахари и целители считали этот день своим праздником и проводили разные обряды.

– В России в 1698 году Пётр Великий учредил высшую награду – Орден Андрея Первозданного, – напомнил руководитель Дома дружбы города Воронежа, член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области Владимир Иванов. – Святой Андрей является покровителем России, Шотландии, Украины, Румынии, Греции, Сицилии, он также защитник моряков и рыбаков.

В кругу близких

Как уточнила доцент кафедры молдавской филологии Приднестровского Государственного университета им. Т. Г. Шевченко Елена Бешляга, одно из первых упоминаний молдавских народных обычаев встречается у классика молдавской литературы Василе Александри, который склонялся к мнению, что обычаи и фольклор зимних праздников заимствованы у восточно-романских народов, происходят из римских новогодних торжеств Сатурналии.

– Молдавский фольклор анализировался на страницах русских газет XIX века, – уточняет Е. Бешляга. – Известна новогодняя традиция Плугушорул (Плужок), когда в первый день Нового года исполняется посевание. Это совмещение двух обрядов, разных по тематике. День Святого апостола Андрея Первозданного в Тирасполе отмечается праздничными богослужениями, а незамужние девушки занимаются гаданием на суженого. Так же в эту ночь молодые люди крадут в семьях, где есть дочери на выданье, ворота, а для того, чтобы их вернуть на место, девушки должны угостить парней.

Кстати, 13 декабря хозяйки обрабатывали чесноком окна и двери, этот продукт добавлялся в пищу. Согласно преданиям, существовали такие мифические существа – стригои и стригайки. Чтобы защититься от этой нежити и использовали чеснок.

– Я спросила о зимних обычаях у учащихся 9-го класса, и они сказали, что традиции, в первую очередь, хранятся и раскрываются в семье, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Кишинёвского теоретического лицея им. Алеку Руссо Майя Ященко. – Это значит, что они правильно считают, что храмовые праздники следует отмечать вместе с близкими.

Обычаи делиться

Гагаузы проповедуют православное христианство, которому преданы испокон веков, и их дела могут служить примером сохранения православных традиций. Одна из них – делать пожертвование на строительство церквей и часовен.

– У нас практикуются и приношения по особым дням, что у гагаузов называется курбан – это тоже закрепившийся обычай, – уточняет руководитель Торгово-промышленной палаты АТО Гагаузия Михаил Пашалы. – В эти дни бедным семьям более состоятельные люди дарят домашний скот или птицу. Предновогодние праздники гагаузов начинаются с 8 ноября (это день Святого Дмитрия), у нас он называется праздник Касым, который знаменует закрытие пастбищного сезона. Этот день объявлен национальным праздником, а в столице автономии Комрате проводится Фестиваль винограда и вина.

Участники дискуссии пришли к выводу, что о народных традициях, не только зимних, которые начинают забываться, надо вспоминать чаще. Так что продолжение бесед следует. Впереди нас ждёт праздник Святого Василия, который совпадает с днём Маланки. Отмечают его обрядом с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей. Вечер 13 января называют ещё Щедрым вечером.

Мнение Букарского

Основано на православии

– Идентификация человека и его готовность к ответу на вызов современности определяется его духовной традицией, а вся исконная культура Молдовы была основана на православии. Сегодня нашей молдавской элите, стремящейся к евроинтеграции, не понять, что сам дух молдаван и государственность сложились в XIV веке под влиянием православной церкви, что стало той живой нитью, которая на протяжении долгих веков связывала молдаван с восточными славянами. После того, как церковь в 1401 году обрела статус Митрополии, в молдавском обществе повысился её престиж. Власть в Молдавском княжестве нуждалась в духовной санкции, митрополит был вторым после патриарха наставником и духовным судьёй правителя. Каждый господарь старался заручиться поддержкой главы церкви. При этом до второй половины XVI века молдавская церковь обладала определённой независимостью. Молдавские иерархи были самыми образованными людьми, благодаря чему молдавская церковь стала стержнем средневековой культуры. В то время были построены первые монастыри, возникла оригинальная литература Молдовы на славянском языке, под покровительством церкви возникло книгопечатание. Первыми молдавскими летописцами были именно священнослужители, которые и положили начало молдавскому летописанию и молдавской самоидентичности на основе кириллической азбуки. И что важно, по большому счёту, именно православие создало этнокультурный мир Молдовы, существующий до сих пор, не делая различий между людьми по принципу этнической принадлежности.

Владимир Букарский,

историк, политолог,

член экспертного центра Всемирного русского народного собора