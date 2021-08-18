Крали металлолом: двое нечистых на руку приятелей задержаны по горячим следам

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В Бендерах внимание милиционеров привлёк автомобиль Volkswagen. Инспекторы транспорт остановили. За рулём авто был 34-летний горожанин, рядом сидел его 41-летний знакомый. В машине находилось большое количество фрагментов металлических конструкций. Сначала мужчины пояснили, что изделия нашли, однако в итоге сознались, что похитили металлолом.

Выяснилось, что на территорию неработающего предприятия злоумышленники проникли тайком. Собрав металлолом, перекинули его через забор. Часть похищенного погрузили в автомобиль, остальное хотели забрать вторым рейсом, пишет mvdpmr.org.

С места происшествия изъято около 200 кг металлолома. По факту кражи проводится проверка.

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