Крал мобильные телефоны, часы и ложки: действия рецидивиста попали на видео

0

Подозреваемый в серии краж и грабежей 38-летний житель Флорешт помещён под арест на 30 дней.

В ходе расследования правоохранители получили доказательства причастности мужчины по меньшей мере к трем преступлениям, совершённым в конце мая на территории сектора Буюканы. “Добычей” вора становились мобильные телефоны, часы и т.д. Сумма ущерба составила 19 000 леев.

Задержанный признал свою вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. На этот раз ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.