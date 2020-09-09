Крайний срок уплаты налога на недвижимость истекает 25 сентября

Крайний срок уплаты налога на недвижимость истекает 25 сентября

Об этом напоминает Государственная налоговая служба. 

Оплату можно осуществить с помощью правительственной услуги электронных платежей на сайте www.mpay.gov.md или на сайте налоговой службы servicii.fisc.md. Выплата наличными осуществляется в почтовых отделениях или банковских филиалах.

За неуплату налога на недвижимое имущество в предусмотренные законодательством сроки начисляется пеня – 0,0355% в день.

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