27 декабря – крайний срок уплаты налога на имущество

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Государственная налоговая служба завершила процесс выдачи уведомлений гражданам, которые должны оплатить ежегодный налог на имущество.

В этом году крайним сроком для выплат считается 27 декабря, пишет moldpres.md. Если налогоплательщик не получил уведомление об оплате, он должен обратиться в подразделение ГНС, в котором обслуживается. Оплату можно произвести онлайн через услугу электронных платежей Mpay.

Налог применяется к имуществу физических лиц в виде недвижимости для проживания и дач (за исключением земельных участков), общая оценочная стоимость которых составляет 1,5 миллиона леев и более, а общая площадь – 120 квадратных метров и более. Государственная налоговая служба напоминает, что за каждый день просрочки будет применяться штраф в размере 0,0219%.

За дополнительной информацией можно обратиться в Единый информационный центр Государственной налоговой службы по телефону: 0 8000 1525 (звонок бесплатный).

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