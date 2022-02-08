Крайне оPASная власть

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О провальной кадровой политике ставленников внешних сил

28 января действующая власть в лице партии «Действие и солидарность» (PAS) запустила маховик повального роста цен и тарифов. Это очень больно ударило по большинству граждан страны… Власть отвлекла внимание предсказуемо – арестами и антироссийской истерией (через подконтрольные СМИ).

Аресты заказывали?

2 февраля прокуроры провели обыски у 13 перебежчиков из ПКРМ. Их заподозрили (спустя 7 лет…) в незаконном обогащении. Прокуроры тут же задержали и добились ареста на 20 суток для В. Ивановой и на 30 суток – для А. Загородного, А. Решетникова, С. Сырбу и В. Витюка. При этом С. Сырбу, который был арестован прокурорами по обвинению в незаконном обогащении, – наблюдатель за выборами от ОБСЕ (ODIHR). Получается, ОБСЕ набирает коррупционеров?

Всё это, конечно, очень интересно. Но у народа тут же возникли подозрения: а почему прокуроры в упор не видят перебежчиков из ЛДПМ – Лянкэ, Карпова, Журавского, Штирбате, Крянгэ, Балана и так далее? А всё потому, что перебежчики из ПКРМ оказались в партии Шора, а некоторые перебежчики из ЛДПМ – в партии Санду. Вот почему перебежчики из ПКРМ – плохие люди, а перебежчики из ЛДПМ – хорошие.

Крянгэ и Карпов стали директорами НАРЭ. Журавский переизбран председателем Национального олимпийского и спортивного комитета Молдовы, получив ещё и премию от правительства в размере 2 млн леев. Все остальные члены ЛДПМ, которые якобы добровольно сложили мандаты депутатов, не примкнув к группе Лянкэ – Плахотнюка, сегодня в рядах PAS. Бывший в те времена министром финансов В. Негруца сегодня назначен советником М. Санду. Министр МВД Д. Речан (тоже советник Санду) – ещё и секретарь Сов-беза. Вице-спикер парламента Л. Палихович – спецпредставитель при ОБСЕ. Л. Хандрабура (замминистра образования) стала членом Наблюдательного совета общественной компании «Телерадио-Молдова». Л. Вицу, советница Лянкэ, избрана председателем Совета по телевидению и радиовещанию. Стоит ли вспоминать о 22 депутатах и кандидатах в депутаты PAS, которые являются членами ЛДПМ… Это И. Гросу, Д. Алайба, Л. Николаеску-Онофрей и многие другие.

Кстати, 7 ноября актёра С. Волока задержали с пакетом наркотиков. Несколькими днями ранее он также подверг критике PAS и М. Санду.

НПОкратия из сети Сороса может праздновать победу. Представители сети заняли ключевые позиции в Совбезе, администрации президента, правительстве, парламенте, ВСП, ВСМ, НЦБК, в офисе народного адвоката. Фактически происходит тотальный захват государственных институтов соросятами.

Когда они уйдут, цены упадут

Как только повышаются цены на ГСМ или тарифы, тут же следуют аресты. Потом задержанных отпускают, а цены продолжают расти. После этого выходит министр экономики и говорит, что рост цен происходит потому, что растёт экономика.

Затем выходит министр труда и социальной защиты и говорит, что, несмотря на рост экономики, денег для увеличения пенсий и зарплат нет и не будет. Едва хватает средств для повышения заработной платы судьям Конституционного суда до 60 000 леев и директорам НАРЭ до 80 000 – 90 000 леев. И кузенам Санду, конечно, до 30 000 леев.

Далее появляется депутат PAS И. Кошеру и говорит, что рост цен на бензин означает европеизацию Молдовы. Дескать, мы приближаемся к евроценам, но пока есть проблемы с еврозарплатами. И всегда будут, видимо. Следом выходит депутат PAS Р. Мариан и заявляет, что цены растут во всём мире – проще говоря, они пришли из-за бугра.

За Марианом выходит депутат О. Нантой и заявляет, что цены растут, потому что «Газпром» и Путин мстят народу Молдовы за избрание честных людей (из-за которых растут цены). Почему Путин не мстит Германии, Сербии и Венгрии, где газ в три раза дешевле, чем у нас, Нантой не уточнил. А нам кажется, что цены растут потому, что у власти находятся воры и идиоты. Пришли они из-за бугра. И когда уйдут, цены упадут. Вот увидите.

Сеть Сороса входит во власть

2–3 февраля все СМИ стали обсуждать обыски и задержания экс-депутатов ПКРМ. На фоне медийной истерии PAS пошла в атаку, созвав заседание парламента. И вот на этом заседании, нарушая все нормы приличия, «жёлтые» стали назначать скопом своих людей из НПО на ключевые должности в государстве. А. Чеботарь был назначен членом Высшего совета прокуроров. Он прошёл по квотам гражданского общества. На самом деле Чеботарь – представитель сети Сороса и молдавской НПОкратии. Он был подчинённым Д. Алайбы в рамках НПО «Центр политики и реформ» (CPR), следовательно находится в конфликте интересов.

Потом PAS назначила Ч. Панько (сеть Сороса) народным адвокатом сроком на 7 лет, вместо Н. Молошаг. Он – заместитель директора Института уголовных реформ (Institutul de Reforme Penale din RM), который также является частью сети Сороса. В качестве народного адвоката он автоматически становится членом ВСП, следовательно будет участвовать в избрании генпрокурора, назначении и преследовании неугодных PAS прокуроров.

Интерес представляет и назначенный в тот же день «жёлтыми» директор Национального центра по борьбе с коррупцией. Без конкурса, без обсуждения кандидатур, строго по политическим критериям. Чтобы назначить своего подконтрольного директора, они изменили закон. Всё это О. Стамате назвала «освобождением НЦБК», а значит и страны. Кандидатом оказался Ю. Русу, который работал в НПО Институт политики и европейских реформ (Institutul de Pоlitici şi Reforme Europene). Одним из основателей данного НПО был Ю. Лянкэ, который входит в административный совет этой организации. Помогал ему в этом М. Зиг, директор фонда К. Аденауэра, советник М. Санду. Институт создавался для поддержки партии Лянкэ, о чём писал и Rise.md. Его директор – Ю. Гроза, вице-министр МИДЕИ в правительстве Лянкэ (теневой советник PAS).

Новый директор НЦБК Ю. Русу заявил, что в 2020 году получил доходы из различных НПО. Его доход в 2020-м составил 1,2 млн леев! Только от НПО IPRE он получил 742 000 леев. На его банковских счетах – 420 000 леев. Теперь вы понимаете, какие суммы получают соросята? И это только то, что официально… При этом господин Русу оказался ярым фаном PAS. Вся его страничка в Фейсбуке буквально кишит проклятиями в адрес ПСРМ и И. Додона и одами в честь PAS и М. Санду. Правда, уже на следующий день после назначений Русу удалил из Фейсбука большинство текстов. Но Гугл всё помнит.

Тотальная колонизация страны?

Эти назначения вызвали возмущение депутатов блока ПКРМ – ПСРМ. В. Боля заявил, что PAS вытащил из карманов Сороса всех этих кандидатов.

В. Батрынча выступил с речью, в которой указал на несколько важных моментов: «Как директор НЦБК, которого назначила партия власти, будет бороться с коррупцией во власти? Вы отменили конкурс и политизировали НЦБК, подчинив этот орган. Мы уже проходили это во время правления альянсов за евроинтеграцию. Тогда украли миллиард, а НЦБК в упор не видел этого. Вы думаете, сейчас будет по-другому?»

Теперь вы понимаете, как будет бороться с коррупцией сей гражданин, если его назначила партия власти? Кого он сможет задержать из нынешних представителей PAS? И какие шансы на то, что он задержит Ю. Лянкэ, к примеру, если тот является учредителем НПО, в котором Русу получал по 742 000 леев в год?

Фактически НПОкратия из сети Сороса может праздновать победу. Представители сети заняли ключевые позиции в Сов-безе, администрации президента, правительстве, парламенте, ВСП, ВСМ, НЦБК, в офисе народного адвоката. Фактически происходит тотальный захват государственных институтов соросятами. Такого повального проникновения в институты государства представителей западных фондов и НПО мы давно не видели. Идёт тотальная колонизация и подчинение страны внешним силам, и это закончится очень плачевно для Молдовы и её граждан…

Богдан Цырдя,

политолог

P. S. Кстати, более детально про проникновение НПО во власть вы можете прочитать в книге «Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны». Книга продаётся в сетях магазинов Librarius и Biblion.

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