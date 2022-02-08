Крах ПДС: румынский соцопрос отдаёт первое место на выборах Блоку коммунистов и социалистов

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись выборы в парламент, Блок коммунистов и социалистов занял бы на них первое место, заручившись поддержкой 40% от числа определившихся. Об этом свидетельствуют данные опроса компании CBS-AXA, сделанного по заказу Idis Viitorul и румынского Института политических наук и международных отношений «Ион Брэтиану».

ПДС получила бы второе место – 36%. В парламент также прошла бы партия «Шор» с 12,9%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос общественного мнения проводился с 25 января по 5 февраля. В нём приняли участие 1134 человека. Погрешность составляет +/-3%.

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