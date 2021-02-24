КПП “Вулканешты” возобновляет работу спустя 11 месяцев после закрытия

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Спустя 11 месяцев после закрытия контрольно-пропускной пункт “Вулканешты-Виноградовка” возобновляет работу. Так, завтра, 25 февраля, в 08.00 КПП откроется как для путешественников, так и для грузового транспорта.

Пограничная полиция и Таможенная служба напоминают участникам трансграничного движения о том, что необходимо заранее узнать информацию у официальных источников о правилах пересечения границы страны – пункта назначения, в том числе для транзита.

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