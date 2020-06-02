КПП “Первомайск-Кучурган” возобновил работу

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На основании решения национальных властей пункт пересечения границы “Первомайск-Кучурган”, расположенный на центральном участке молдо-украинской границы, возобновил работу сегодня, 2 июня, в 08.00. Об этом сообщает Пограничная полиция.

Воспользоваться данным КПП могут как путешественники, так и грузоперевозчики, однако при соблюдении правил передвижения, установленных в период пандемии.

Пограничная полиция и Таможенная служба призывают участников движения узнавать из официальных источников об условиях пересечения границы в странах назначения, в том числе транзитных.

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