КПП на молдавско-украинской границе будут подключены к бесплатному WI-FI

0

Национальный оператор связи Moldtelecom объявил о бесплатном подключении к сети WI-FI целого ряда участков в пунктах пропуска на молдавско-украинской границе.

– В знак поддержки и солидарности Moldtelecom в качестве национального оператора подключил к высокоскоростному интернету по технологии GPON лагеря беженцев, проложив зоны WI-FI на контрольно-пропускных пунктах “Паланка” в районе Штефан-Водэ и Каларашовка в Окницком районе, чтобы облегчить общение беженцев и чтобы они могли быть в курсе последних новостей с Украины, — отмечает компания.

Поддержание связи с близкими сейчас важнее, чем когда-либо, говорится в заявлении оператора.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.