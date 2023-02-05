КПП на границе с Украиной приостановил деятельность на неопределённый период

КПП на границе с Украиной приостановил деятельность на неопределённый период

Пограничная полиция сообщает, что КПП “Басарабяска – Серпневое” приостановил деятельность на неопределённый период. Причина – произошедший этим утром пожар в служебном помещении на украинской стороне. 

Возгорание потушили, однако для устранения технических неисправностей понадобится время. Путешественников призывают пока выбирать для пересечения границы другие пункты: “Чадыр-Лунга – Новые Трояны”, “Чадыр-Лунга – Малоярославец” или “Вулканешты – Виноградовка”.

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