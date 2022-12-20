Козырные пузырьки

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Как правильно пить шампанское в новогоднюю ночь?

Александр Мельников

Шампанское в Новый год пьют не только язвенники и трезвенники, но и самые суровые мужики, которые в остальное время никакой алкоголь слабее 40 градусов в рот не берут, а игристые вина презрительно называют квасом.

Однако всё же, выпив бокал этого праздничного напитка, многие нередко испытывают разочарование. И вкус у него не тот, не соответствующий цене, и пузырьки в нос отдают, и живот пучит от газов. Как избежать этих проблем и встретить Новый год бокалом игристого вина с радостью?

Идеал для праздника

«Я не большой сторонник жёстких запретов и ограничений в праздники: если их все выполнять, то праздники станут больше похожи на будни, – говорит гастроэнтеролог Алексей Буеверов. – Но меру знать надо. Если же говорить о шампанском и вообще об игристых винах, то это как раз напитки для праздников. Искрящимися пузырьками, золотистым цветом, самим способом откупоривания бутылки они способствуют созданию весёлой, праздничной атмосферы. Очень удачно, что новогоднее застолье начинается именно с игристого. Оно является идеальным аперитивом – напитком, предшествующим трапезе и настраивающим нашу пищеварительную систему на принятие еды.

Почему так? В игристых есть два фактора, которые стимулируют выделение желудочного сока, необходимого для нормального процесса переваривания пищи. Таким действием обладают и пузырьки углекислого газа, и небольшая концентрация алкоголя в таких напитках. Но при этом нужно учитывать, что газы усиливают всасывание алкоголя. Поэтому для игристых вин важен количественный фактор. Не нужно сочетать их приём с крепкими алкогольными напитками, так как это быстро приведёт к сильному опьянению, и праздник будет испорчен. Лучше всего ограничиться одним бокалом шампанского, а потом перейти на другой алкоголь. И дальше умеренно пить только какой-нибудь один напиток: вино, коньяк, водку или что-то другое. Естественно, предпочтительнее сухое вино, чем крепкий или сладкий алкоголь. Впрочем, можно пить и только шампанское – конечно, если у вас нет склонности к метеоризму и отрыжке.

Отдельно подчеркну, что сочетание сладкого с алкоголем очень вредно. Это относится как к полусладким и сладким винам, так и к популярному у нас обычаю запивать крепкий алкоголь газировкой или соками. Из последних есть только одно исключение – томатный сок, в нём мало сахара. Практически все остальные содержат очень много фруктозы, и это самый опасный сахар, особенно в сочетании с алкоголем. «Сладкая парочка» из фруктозы и спирта особенно токсична для печени. В серьёзных исследованиях показано, что они усиливают своё вредное воздействие на печень, ускоряя развитие стеатогепатоза. Это состояние проявляется ожирением печени и её воспалением. Со временем оно может привести к циррозу и даже раку печени. Кроме того, эта болезнь обычно приводит к развитию сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.

По этой же причине шампанское всегда лучше покупать брют или экстра-брют, в них содержание сахара минимально. А детям не стоит пить сладкие газированные напитки и соки, так как в них много фруктозы. Конечно, одна бутылка газировки в Новый год вреда им не нанесёт. Правда, если это бутылка ёмкостью 0,5 литра, а не огромный баллон, как продают сейчас. Советская традиция выпускать такие напитки в стеклянных полулитровых бутылках и пить их в основном в праздники была полезнее для здоровья, чем современный стиль употребления газировок, когда их пьют практически ежедневно».

Газовые войны

Газы в шампанском нередко представляют отдельную проблему. Пока они в бутылке и в бокале, это символ праздника, но когда они внутри – это дискомфорт. Чувство распирания в области желудка, отрыжка, метеоризм и даже пузырьки, «стреляющие» в нос, – всё это побочные эффекты игристых вин, знакомые многим. Можно ли их избежать и что думают по этому поводу медики? Им хорошо знаком такой феномен, как аэрофагия – попадание воздуха в желудок. Его заглатывают или когда быстро едят (либо жуют жвачку), или в составе игристых вин и газировок. Отечественная традиция употребления шампанского этому способствует. Бокал принято сразу допивать до дна, и порой его стараются быстро опрокинуть в горло, как водку. В результате в желудке продолжается очень бурное выделение газа, приводящее ко всем симптомам, перечисленным выше. Чтобы избежать этого, постарайтесь сразу не опрокидывать бокал. Полюбуйтесь игрой всплывающих пузырьков – это обязательный ритуал в приёме шампанского. И самое главное – наслаждайтесь игристым вином, делая маленькие глоточки. Не выпивайте бокал до дна – растягивайте удовольствие, перемежая игристое едой.

Хорошо известно, что умеренное потребление красных сухих вин полезно для сосудов и сердца. В них много полифенолов и других полезных антиоксидантов, защищающих нас от атеросклероза. Но оказывается, в игристых винах тоже есть полифенолы. Есть в них и ресвератрол, считающийся одним из самых полезных компонентов красных вин. Интересно, что больше его в вине, сделанном по традиционному «шампанскому методу» – когда вторичное брожение, при котором и образуются знаменитые пузырьки, происходит в самой бутылке. При акратофорном методе, когда это происходит в больших ёмкостях, а потом игристое разливают по бутылкам, ресвератрола меньше.

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Почему шампанское?

Почему из всех алкогольных напитков в Новый год лучше всего пить именно шампанское? Понятно, ведь это самый праздничный напиток. Искрящиеся пузырьки, пенящееся вино и стреляющая пробка сами по себе создают атмосферу праздника. Но дело не только в этом.

В том, что мы уже много десятилетий встречаем бой новогодних курантов звоном бокалов с шампанским, есть и другой сокровенный смысл: медицинский. Наш организм нутром чувствует, что этот напиток идеален для таких случаев. И этому есть физиологическое объяснение.

Врачи – за игристые вина

«Если мы возьмём все алкогольные напитки и станем выбирать среди них то, что будет полезнее для долгой и обильной трапезы, как в Новый год, ничего лучше игристых вин не найти, – рассказывает гастроэнтеролог Алексей Буеверов. – С крепким алкоголем всё понятно: многочасовое ночное застолье с обилием блюд не выдержат даже мужчины. Они не для семейного праздника. Для такой трапезы неплохой выбор – натуральные сухие вина, но нравятся они далеко не всем. Многие любят сладкие или креплёные вина, но в них много сахара, особенно фруктозы, которая вредна для печени. Она способствует не только отложению в ней жира, но и развитию гепатита (воспаление печени). А вот игристые идеальны сразу по ряду показателей. Во-первых, пузырьки газа стимулируют выделение желудочного сока. И перед обильным застольем это положительное действие. Этому же способствует и алкоголь, и тут очень хорошо, что игристые вина не слишком крепкие. Газы увеличивают всасывание спирта, но, поскольку его мало, это редко приводит к сильному опьянению. Конечно, если после первого бокала шампанского перейти только на крепкий алкоголь в приличных дозах, как часто делают мужчины, похмелья на следующий день будет трудно избежать. Поэтому нужно соблюдать меру. И в этом плане сухое вино будет полезнее других алкогольных напитков».

Брют или полусладкое?

С медицинской точки зрения понятно, что полезнее всего игристое с минимальным содержанием сахара: брют или экстра брют. Его даже можно избрать основным сопровождением к новогоднему столу. Тем более что в игристых винах найдены такие же полезные вещества, как и в красных: это полифенолы и ресвератрол. Их, конечно, поменьше, но они свою роль в защите сосудов от холестерина и избытка жиров играют. Но частить с игристыми нельзя, они могут оказаться коварнее обычных сухих вин, сравнимых с ними по крепости.

С другой стороны, если брют полезнее, то почему у нас традиционно предпочитают полусладкие игристые вина? Президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик видит в этом рациональный подход: «Полусладкое шампанское идеально подходило к советской кухне, отлично сочетаясь с традиционными новогодними блюдами: оливье и другими салатами с майонезом, солёными блюдами типа селёдки под шубой, огурчиками, квашеной капустой, красной икрой и жирными закусками. Всё это лучше запивать сладким, чем брютом или сухими винами. Последние более капризны в плане сочетания с едой и требуют других продуктов. Сегодня мы их можем позволить себе, но традиция новогоднего стола сохраняется, и основой его часто остаются ещё советские блюда».

Как избежать неприятных последствий?

Конечно, однократное переедание, сопровождаемое полусладким игристым, не нанесёт большого урона здоровому человеку. Для ощутимого вреда такое воздействие должно быть регулярным. Но для тех, кто строго следит за своей фигурой или кому противопоказано сладкое или солёное, как при диабете и гипертонии, и одной такой новогодней ночи может быть достаточно, чтобы навредить себе. И для возвращения показателей к норме придётся сидеть на диете. А людям с хроническими болезнями может понадобиться дополнительный приём лекарств. Все это нужно учитывать, когда вы составляете своё новогоднее меню.