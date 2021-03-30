Кожокару уличил представителей ПДС в Муниципальном совете Кишинёва в продвижении личных интересов (ВИДЕО)

Кожокару уличил представителей ПДС в Муниципальном совете Кишинёва в продвижении личных интересов (ВИДЕО)

Фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва не позволит кому-либо продвигать личные интересы. Об этом заявил вице-председатель фракции Динарий Кожокару. Он отметил, что на сегодняшнем заседании Муниципального совета трибуну оккупировали представители пропрезидентской ПДС, “вставшие грудью” на защиту своих интересов. 

– В то время, когда в повестке дня десятки важных для муниципия вопросов, фракция ПДС на несколько часов заняла трибуну. С самого утра каждый советник данной фракции отстаивает свои интересы. У одних интересы по вопросам питания в учебных заведениях столицы, у других – в рекламной сфере, в строительстве, а кто-то и вовсе переживает за откат от закупки автобусов для муниципалитета. И это очевидно, ведь на кону миллионы по каждой сфере, – отметил он. 

Кожокару подчеркнул, что социалисты не позволят представителям ПДС вести себя подобным образом.

– В период пандемии, в период, когда существует острая необходимость в обновлении автобусного парка, обеспечении муниципия транспортом, это кощунство и сверхнаглость преследовать личные интересы и добиваться получения откатов от закупок, – добавил он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md