Кожокару уличил представителей ПДС в Муниципальном совете Кишинёва в продвижении личных интересов (ВИДЕО)

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Фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва не позволит кому-либо продвигать личные интересы. Об этом заявил вице-председатель фракции Динарий Кожокару. Он отметил, что на сегодняшнем заседании Муниципального совета трибуну оккупировали представители пропрезидентской ПДС, “вставшие грудью” на защиту своих интересов.

– В то время, когда в повестке дня десятки важных для муниципия вопросов, фракция ПДС на несколько часов заняла трибуну. С самого утра каждый советник данной фракции отстаивает свои интересы. У одних интересы по вопросам питания в учебных заведениях столицы, у других – в рекламной сфере, в строительстве, а кто-то и вовсе переживает за откат от закупки автобусов для муниципалитета. И это очевидно, ведь на кону миллионы по каждой сфере, – отметил он.

Кожокару подчеркнул, что социалисты не позволят представителям ПДС вести себя подобным образом.

– В период пандемии, в период, когда существует острая необходимость в обновлении автобусного парка, обеспечении муниципия транспортом, это кощунство и сверхнаглость преследовать личные интересы и добиваться получения откатов от закупок, – добавил он.

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