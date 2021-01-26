Кожокару: Советники партии Санду противятся развитию Кишинёва, как в своё время делали либералы (ВИДЕО)

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Муниципальные советники ПДС не заинтересованы в развитии Кишинёва. Они переняли практику либералов и всячески пытаются помешать деятельности генерального примара Иона Чебана. Об этом на сегодняшнем заседании Муниципального совета заявил вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару.

Он призвал советников партии “Действие и солидарность” аргументировать своё недовольство положительными изменениями в столице, а не лгать людям и не вводить их в заблуждение.

– Давайте работать. Мы за это получаем зарплату, – заявил Кожокару.

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