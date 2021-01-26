Кожокару: Советники партии Санду противятся развитию Кишинёва, как в своё время делали либералы (ВИДЕО)

Кожокару: Советники партии Санду противятся развитию Кишинёва, как в своё время делали либералы (ВИДЕО)

Муниципальные советники ПДС не заинтересованы в развитии Кишинёва. Они переняли практику либералов и всячески пытаются помешать деятельности генерального примара Иона Чебана. Об этом на сегодняшнем заседании Муниципального совета заявил вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару. 

Он призвал советников партии “Действие и солидарность” аргументировать своё недовольство положительными изменениями в столице, а не лгать людям и не вводить их в заблуждение.

– Давайте работать. Мы за это получаем зарплату, – заявил Кожокару. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md