Кожокару – советникам ПДС: Покажите ваш прайс! Пусть все знают, сколько стоят ваши услуги

Кожокару – советникам ПДС: Покажите ваш прайс! Пусть все знают, сколько стоят ваши услуги

Фракцию ПДС в Муниципальном совете Кишинёва подозревают в вымогательстве денег у строительных компаний за свои голоса в их пользу. Об этом заявил вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару после того, как представители партии «Действие и солидарность» устроили на заседании хаос с руганью и дракой.

Я просил вас на прошлом заседании, прошу и сейчас. Покажите ваш прайс-лист, сколько стоит каждая ваша услуга? Сколько стоят пикетирование, этаж, сколько квартир вы хотите? – спросил Кожокару.

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