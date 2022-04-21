Кожокару: Сделаем всё, чтобы сохранить Республиканский стадион для наших будущих поколений! (ВИДЕО)

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Как и было обещано ранее, социалисты инициировали проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона. Вчера состоялось учредительное заседание инициативной группы, которую возглавил мунсоветник ПСРМ Динарий Кожокару. Членам группы предстоит собрать подписи в поддержку проведения плебисцита.

– Жители Кишинёва должны решить: оставить этот участок для возведения на нём спортивных объектов, обустройства парка или же там появится здание с колючей проволокой, камерами видеонаблюдения и закрытым для граждан доступом. Отдадим участок посольству США или сохраним его для будущих поколений, – сказал Кожокару.

Социалист обратил внимание на ту спешку, с которой правительство осуществляет действия для передачи этого участка Соединённым Штатам Америки.

– Даже если они передадут в итоге эту землю, на ней ничего не может быть построено без согласия Муниципального совета или примарии Кишинёва. Мы сделаем всё, чтобы остановить строительство “тюрьмы” в центре столицы, – сказал Кожокару.



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